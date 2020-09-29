رئيس الإمارات ينعى أمير الكويت.. ويعلن الحداد 3 أيام

نعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، والأمة العربية برحيله الأليم، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة. وأعلن الشيخ خليفة، الحداد على وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم وتنكيس الأعلام الرسمية لدولة الإمارات. ونعى رئيس الإمارات ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. ونعى كذلك رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمير الكويت. وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رحم الله أب الكويت الحاني..وقلب الخليج النابض..وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح". وأضاف: "حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه". وقال: "تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت..ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون". ونعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج.

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