أمريكا ناعية أمير الكويت الراحل: كرس حياته لإحلال السلام والاستقرار

أعربت السفارة الأمريكية بدولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها في وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر": "نتقدم بأحر التعازي إلى أسرة آل الصباح الكرام وإلى دولة الكويت حكومة وشعبًا بوفاة سمو الأمير المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأضافت: "ولا يسعنا إلا أن نذكر بإنجازات سمو الأمير الراحل الذي كرس حياته لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. عظم الله أجركم".

وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجئ، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة؛ لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له.