ولي عهد البحرين ينعى أمير الكويت: وداعا لرجل أحب الخير للجميع

نعي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد مملكة البحرين، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفق ما أوردت وسائل الإعلام.

اعتبر ولي العهد الأمير سلمان، إن الأمة فقدت اليوم قائدا حكيما، وأمير الإنسانية الذي أحب الخير للجميع.

ونعى الديوان الأميري بدولة الكويت ببالغ الحزن والاسى وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

وفيما يلي نص البيان الذي جاء بالديوان الأميري للكويت:

"بسم الله الرحمن الرحيم

(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)

ببالغ الحزن والاسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إنا لله وإنا إليه راجعون".