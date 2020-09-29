وتشهد دول أفريقيا انتشار بطئ لـ فيروس كورونا المستجد على عكس ما اعتقده خبراء الصحة العامة منذ بداية أزمة كوفيد 19 حول حدوث كارثة صحية فى القارة البسمراء نتيجة ضعف إمكانيتها الصحية، ولكن عزا العديد من الخبراء قلة انتشار الوباء داخل أفريقيا إلى صغر سن قطاع عريض من سكان القارة والدروس المستفادة من تفشي أمراض سابقة.
كما اتخذت الدول إجراءات صارمة منذ ظهور الوباء ومنها فرض الحظر الصحي، وإغلاق الحدود البرية والجوية.
يشار إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغت 33.206.004 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى أفريقيا.. القارة السمراء تنجو من الوباء المدمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.