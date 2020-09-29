مصر تنعي أمير الكويت: الأمة فقدت زعيمًا عظيمًا

نعت مصر حكومة وشعبًا أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وافته المنية اليوم، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأعربت مصر عن عظيم حزنها، مؤكدة على إن الأمة العربية والإسلامية فقدت زعيما عظيما.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

كان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

كان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا.