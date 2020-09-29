ضاحي خلفان ناعيا الشيخ صباح الأحمد: قائد الإنسانية

نعى قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما .

وكتب ضاحي خلفان علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعيا أمير الكويت: "‏‏‏إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا صباح لمحزونون .أسال الله العلي القدير أن يسكنك الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والأبرار وحسن اؤلئك رفيقا . عزاؤنا لإسرة آل صباح ولشعب الكويت ولكل محبي صباح الأحمد قائد الإنسانية رحمه الله رحمة واسعة وإنا لله وإنا اليه راجعون."

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

بعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، يصبح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هو الأمير السادس عشر لدولة الكويت.

وتولى الأمير الجديد للبلاد، نواف الأحمد منصب ولي عهد الكويت منذ 14 عامًا، وذلك بعد صدور مرسوم من الشيخ صباح رحمه الله بتزكية أخيه، الشيخ نواف لولاية العهد بعد أسبوع من توليه حكم دولة الكويت في 7 فبراير عام 2006.