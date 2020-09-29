أسهل طريقة لتحضير معمول العيد بالفيديو تعرف على المقادير والخطوات

المعمول يعتبر من أشهى الحلويات وأشهرها والتي تكون موضع من الكثير وذلك لأن حلوى المعمول من الحلويات المحبوبة من الأطفال والكبار أيضاً كما تعتبر حلوى المعمول من أشهى الحلويات والتي تمتلئ بالتمر أو الوز والفستق كما يمكن تشكيلها على هيئة أشكال مختلفة ومتنوعة حسب الرغبة كما تعتبر حلوى المعمول من الحلويات المغذية والمفيدة للأطفال ويرجع ذلك لأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة ومغذية مثل التمر أو الجوز أو اللوز أو الفستق وغيرها من الحشوات التي يمكن أضافتها وعن طريق خطوات سهلة وبسيطة يمكن تحضير معمول العيد في المنزل وتزين السفرة بأشهي معمول وذلك من خلال مقادير بسيطة وخطوات سهلة وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على المقادير اللازمة لتحضير معمول العيد في المنزل كما سوف نتعرف في هذا المقال على خطوات تحضير معمول العيد بالتفصيل في المنزل كما سوف نعرض في هذا مقال فيديو يوضح خطوات تحضير المعمول في المنزل

المقادير اللازمة لتحضير معمول العيد في المنزل

ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على المقادير اللازمة لتحضير عجينة حلوى المعمول في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة كما سوف نوضح في هذا المقال أيضاً المقادير اللازمة لتجهيز الحشو اللازم لتحضير حلوى المعمول داخل المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة

المقادير اللازمة لتحضير عجينة معمول العيد داخل المنزل

كيلو واحد من الطحين 200 جم من الزبدة الطرية 200 جم من السمنة الطرية عدد كوب واحد من الزيت النباتي معلقة صغيرة بيكنج بودر معلقة صغيرة بهار معمول معلقة صغيرة محلب مطحون معلقه صغيرة خميرة عدد 2 حبة بيض نصف كوب سكر بودر عدد كوب واحد حليب بودر نصف معلقة صغيرة مستكة مطحونة

المقادير اللازمة لتجهيز الحشو الخاص لتحضير معمول العيد داخل المنزل

500 جم تمر مطحون معلقة كبيرة زبدة ربع معلقة صغيرة قرفة مطحونة

في البداية يتم خلط الزيت والسنة والزبدة في الخفاقة الكهربائية حتى يكون مزيج هش يتم إضافة السكر البودر والحليب البودر والبيض والمحلب وبهارات المعمول والمستكة المطحونة إلى الخليط مع الإستمرار في الخفق الجيد حتى يصبح الخليط هش يتم أضافة الطحين والخميرة والبيكنج بودر إلى الخليط ويتم عجن الخليط جيدا حتى تصبح العجينه طرية وقابلة للتشكيل للحشو يتم عجن التمر مع الزبدة والقرفة تشكيل عجين التمر إلى كرات صغيرة وتشكيل عجين المعمول إلى كرات أكبر قليلا من حجم كرات عجينة التمر يتم حشو كرات العجين بالتمر ثم إعادة تكوريها مرة آخري ثم وضعها في قالب الخاص بالمعمول وذلك من أجل التشكيل يتم وضع المعمول في صنية وتكون تلك الصنية ذات حواف قصيرة ثم وضعها في فرن على درجة الحرارة 180 درجة وتترك لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لون المعمول ذهبي اللون بعد تمام التسويه تخرج الصينية من الفرن ويترك المعمول حتى يبرد وبعد ذلك يتم رش السكر البودر على المعمول للتزين

طريقة تحضير معمول العيد في المنزل بالخطوات وبالتفاصيل

سوف نعرض في هذا المقال فيديو يوضح طريقة تحضير معمول العيد وتزينة داخل المنزل بكل سهولة وذلك من خلال شرح خطوات تحضير المعمول وتجهيز بالتفاصيل والمقادير اللازمة لتجهيز وتحضير معمول العيد في المنزل حيث يعتبر معمول العيد من أشهى الحلويات وأكثرها شهرة والتي تقدم في جميع المناسبات في دول الخليج العربي وكما يعتبر المعمول من أشهى الحلويات التي تقدم في العيد أيضاً ويمكن تحضرها من خلال خطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل

حلوى المعمول من أهم وأشهي الحلويات المحببة من الأطفال والكبار أيضاً كما تحتوي حلوى المعمول على عناصر غذائية مفيدة ومغذية للجسم حيث يمكن حشو عجينة المعمول بحشوات مختلفة لعناصر تمد الجسم بالطاقه مثل التمر والجوز واللوز والفستق كما يمكن تزين المعمول بالسكر البودر أو بالشكولاته وتعتبر حلوى المعمول من أشهر الحلويات وأكثرها إنتشاراََ في دول الخليج العربي حيث يقدم المعمول في جميع المناسبات كما يقدم المعمول في الأعياد مزين بالسكر كما يمكن تزين المعمول بالشكولاته إيضاََ ويمكن تحضير المعمول بأشكال مختلفة في المنزل وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة وللمعول أشكال وأنواع مختلفة وجديدة فيوجد معمول التمر التقليدي وهو النوع الأكثر شيوعاََ كما يوجد أيضاً معمول المكسرات والسميد كما يوجد أيضاً معمول الجوز والفستق واللوز كما يوجد أيضاً معمول التفاح وهو آخر مستجدات سوق المعمول

وحلوي المعمول من الحلويات المحبوبة من الأطفال والكبار أيضاً كما يحتوي المعمول على عناصر غذائية مفيدة ومتع دة تمد الجسم بالطاقه مثل التمر والجوز واللوز والفستق كما يمكن أن يحضر حلوى المعمول في المنزل وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة كما يمكن أن يزين حلوى المعمول بالسكر البودر أو بالشكولاته ويمكن أن يقدم المعمول في جميع المناسبات والأعياد