أسهل طريقة لتحضير معمول العيد بالفيديو تعرف على المقادير والخطوات

المعمول يعتبر من أشهى الحلويات وأشهرها والتي تكون موضع من الكثير وذلك لأن حلوى المعمول من الحلويات المحبوبة من الأطفال والكبار أيضاً كما تعتبر حلوى المعمول من أشهى الحلويات والتي تمتلئ بالتمر أو الوز والفستق كما يمكن تشكيلها على هيئة أشكال مختلفة ومتنوعة حسب الرغبة كما تعتبر حلوى المعمول من الحلويات المغذية والمفيدة للأطفال ويرجع ذلك لأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة ومغذية مثل التمر أو الجوز أو اللوز أو الفستق وغيرها من الحشوات التي يمكن أضافتها وعن طريق خطوات سهلة وبسيطة يمكن تحضير معمول العيد في المنزل وتزين السفرة بأشهي معمول وذلك من خلال مقادير بسيطة وخطوات سهلة وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على المقادير اللازمة لتحضير معمول العيد في المنزل كما سوف نتعرف في هذا المقال على خطوات تحضير معمول العيد بالتفصيل في المنزل كما سوف نعرض في هذا مقال فيديو يوضح خطوات تحضير المعمول في المنزلالمقادير اللازمة لتحضير معمول العيد في المنزل
ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على المقادير اللازمة لتحضير عجينة حلوى المعمول في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة كما سوف نوضح في هذا المقال أيضاً المقادير اللازمة لتجهيز الحشو اللازم لتحضير حلوى المعمول داخل المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة
- المقادير اللازمة لتحضير عجينة معمول العيد داخل المنزل
- كيلو واحد من الطحين
- 200 جم من الزبدة الطرية
- 200 جم من السمنة الطرية
- عدد كوب واحد من الزيت النباتي
- معلقة صغيرة بيكنج بودر
- معلقة صغيرة بهار معمول
- معلقة صغيرة محلب مطحون
- معلقه صغيرة خميرة
- عدد 2 حبة بيض
- نصف كوب سكر بودر
- عدد كوب واحد حليب بودر
- نصف معلقة صغيرة مستكة مطحونة
- المقادير اللازمة لتجهيز الحشو الخاص لتحضير معمول العيد داخل المنزل
- 500 جم تمر مطحون
- معلقة كبيرة زبدة
- ربع معلقة صغيرة قرفة مطحونة
- في البداية يتم خلط الزيت والسنة والزبدة في الخفاقة الكهربائية حتى يكون مزيج هش
- يتم إضافة السكر البودر والحليب البودر والبيض والمحلب وبهارات المعمول والمستكة المطحونة إلى الخليط مع الإستمرار في الخفق الجيد حتى يصبح الخليط هش
- يتم أضافة الطحين والخميرة والبيكنج بودر إلى الخليط ويتم عجن الخليط جيدا حتى تصبح العجينه طرية وقابلة للتشكيل
- للحشو يتم عجن التمر مع الزبدة والقرفة
- تشكيل عجين التمر إلى كرات صغيرة وتشكيل عجين المعمول إلى كرات أكبر قليلا من حجم كرات عجينة التمر
- يتم حشو كرات العجين بالتمر ثم إعادة تكوريها مرة آخري ثم وضعها في قالب الخاص بالمعمول وذلك من أجل التشكيل
- يتم وضع المعمول في صنية وتكون تلك الصنية ذات حواف قصيرة ثم وضعها في فرن على درجة الحرارة 180 درجة وتترك لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لون المعمول ذهبي اللون
- بعد تمام التسويه تخرج الصينية من الفرن ويترك المعمول حتى يبرد وبعد ذلك يتم رش السكر البودر على المعمول للتزين
سوف نعرض في هذا المقال فيديو يوضح طريقة تحضير معمول العيد وتزينة داخل المنزل بكل سهولة وذلك من خلال شرح خطوات تحضير المعمول وتجهيز بالتفاصيل والمقادير اللازمة لتجهيز وتحضير معمول العيد في المنزل حيث يعتبر معمول العيد من أشهى الحلويات وأكثرها شهرة والتي تقدم في جميع المناسبات في دول الخليج العربي وكما يعتبر المعمول من أشهى الحلويات التي تقدم في العيد أيضاً ويمكن تحضرها من خلال خطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل
حلوى المعمول من أهم وأشهي الحلويات المحببة من الأطفال والكبار أيضاً كما تحتوي حلوى المعمول على عناصر غذائية مفيدة ومغذية للجسم حيث يمكن حشو عجينة المعمول بحشوات مختلفة لعناصر تمد الجسم بالطاقه مثل التمر والجوز واللوز والفستق كما يمكن تزين المعمول بالسكر البودر أو بالشكولاته وتعتبر حلوى المعمول من أشهر الحلويات وأكثرها إنتشاراََ في دول الخليج العربي حيث يقدم المعمول في جميع المناسبات كما يقدم المعمول في الأعياد مزين بالسكر كما يمكن تزين المعمول بالشكولاته إيضاََ ويمكن تحضير المعمول بأشكال مختلفة في المنزل وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة وللمعول أشكال وأنواع مختلفة وجديدة فيوجد معمول التمر التقليدي وهو النوع الأكثر شيوعاََ كما يوجد أيضاً معمول المكسرات والسميد كما يوجد أيضاً معمول الجوز والفستق واللوز كما يوجد أيضاً معمول التفاح وهو آخر مستجدات سوق المعمول
وحلوي المعمول من الحلويات المحبوبة من الأطفال والكبار أيضاً كما يحتوي المعمول على عناصر غذائية مفيدة ومتع دة تمد الجسم بالطاقه مثل التمر والجوز واللوز والفستق كما يمكن أن يحضر حلوى المعمول في المنزل وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة كما يمكن أن يزين حلوى المعمول بالسكر البودر أو بالشكولاته ويمكن أن يقدم المعمول في جميع المناسبات والأعياد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لتحضير معمول العيد بالفيديو تعرف على المقادير والخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.