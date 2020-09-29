وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 91 عاماً الديوان الأميري أعلن منذ قليل عن خبر وفاة “الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح” الأمير الكويتي، وقام التلفزيون الكويتي الرسمي بوقف البث قبل البدء بإعلان الخبر وقام ببث ما تيسر من أيات القرآن الكريم، وأعلن رسمياً بيان رسمي من الديوان الأميري الذي ينص على “بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي” وأعلن عن خبر وفاة صاحب السمو الشيح صباح الذي انتقل اليوم لجوار ربه.

حيث أن قد أعلن التلفزيون الكويتي في يوم 18 يوليو عن نقل معظم صلاحيات صاحب السمو لولي العهد :نواف الأحمد الجابر الصباح” البالغ من العمر 83 عام بسبب دخول الأمير الكويتي للمستشفى لتلقي العلاج، فمن المعروف أن الشيخ صباح منذ عام 2019 وهو يمر بحلة من العلاج في الولايات المتحدة قد استمرت لعدة أسابيع، قد اضطرته لإلغاء لقائه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب حالته الصحية.

ولد في يوم 16 من شهر يونيو بعام 1929 والتحق بمدرسة “المدرسة المباركية” وبعد ذلك رحل لبعض الدول الأجنبية بهدف الدراسة ولكي يكسب الكثير من المهارة الخبرة، التي مكنته بالقيام ببعض الأعمال، وكان حريص كل الحرص على أن يرافق والده بجميع رحلاته الخارجية مما جعله يعشق روح تولي الحكم بعد والده لما اكتسبه من خبرة كبيرة.