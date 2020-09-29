أخبار اليمن : 3 شهداء و5 جرحى بنيران سعودية في صعدة

3 شهداء و5 جرحى بنيران سعودية في صعدةاستشهد وأصيب 8 مواطنين اليوم بقصف مدفعي ونيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن منطقة الرقو الآهلة بالسكان في مديرية منبه، تعرضت لقصف مدفعي سعودي واعتداءات من قبل حرس الحدود السعودي ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن الجيش السعودي يتعمد استهداف المناطق الآهلة بالسكان مرتكباً جرائم مستمرة منذ بداية العدوان.