عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، عن بالغ الحزن والأسى الذي ألم بالسودان، ناعيًا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.
قال البرهان إن الشيخ صباح كرس حياته لخدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية.
وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح الصباح، في بيان بثه تلفزيون الكويت، وفاة الأمير الذي كان يعالج في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي.
وكان التلفزيون الكويتي قطع في وقت سابق، برامجه المعتادة ليذيع آيات من القرآن.
وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.
وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس السيادة السوداني ينعى الأمير صباح: وداعا لمن كرس حياته لخدمة أمته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.