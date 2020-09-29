طالب السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، واشنطن باتخاذ نهج أكثر صرامة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يطلق علميات تنقيب عن النفط والغاز قبالة الجزر اليونانية.
ووفقًا لصحيفة "ذا ناشيونال هيرالد"، أكد مينينديز، في مقطع مقابلة صوتية مع مجلس القيادة الأمريكية الهيلينية، أن أردوغان يمثل بطاقة جامحة في المنطقة.
وأضاف: "عندما يكون لدى الكونجرس توتر مع هذه الإدارة فيكون الأمر متعلقا بمحاسبة تركيا، حيث ترفض الأخيرة القيام به"، متهمًا أنقرة بانتهاك المياه الإقليمية لليونان وقبرص وحقوقهم في استكشاف أراضيهم والمناطق الاقتصادية الخالصة.
وتابع قوله إن أحد الأشياء التي يحاول لفت انتباه الإدارة الأمريكية باستمرار هي عدم إمكانية العمل مع تركيا، داعيا إلى إتباع نهج جديد مع تركيا وهي في عهد أردوغان.
وأعرب مينينديز عن قلقه من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفخر بعلاقته الوثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفا الرئيس بأنه يستمتع بالعمل والعلاقة مع المستبدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيناتور أمريكي: ترامب يستمتع بالعمل مع المستبدين.. ولا يرغب في معاقبة أردوغان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.