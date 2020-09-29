رئيس الوزراء البريطاني يشيد بمساهمات أمير الكويت الراحل في استقرار المنطقة

نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفى عن عمر يناهز 91 عاما.

وأكد جونسون، أن أمير الكويت الراحل ساهم في استقرار المنطقة وقدم خدمات للإنسانية.

وتوفي أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عند عمر يناهز 91 عاما.

وعقب إعلان خبر الوفاة، بدأت القناة الرسمية الكويتية بوقف بث برامجها وبث قراءة للقرآن الكريم.

وأعلن الديوان الأميري وفاة أمير البلاد في بيان جاء فيه:"ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج.