نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تنتهك القواعد.. تُسقط طائرة أرمنية وتصفي قائدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الأرمنية اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلة "إف-16" تركية أسقطت طائرة "سو-25" أرمنية، مضيفة أن طيارها لقي مصرعه في الحادث.

وأضافت الدفاع الأرمنية أن المقاتلة التركية أقلعت من مطار غانجا في أراضي أذربيجان، وكانت تقدم إسنادا جويا لضربات الجيش الأذربيجاني لمواقع أرمنية بالقرب من مدينة فاردينس.

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمنية أن مقاتلة "إف-16" التركية أسقطت الطائرة الأرمنية في أجواء أرمينيا.

وقال سفير أرمينيا لدى موسكو فاردان توغانيان إنه بعد تدمير مقاتلة تركية لطائرة أرمنية، قد تتوجه يريفان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، مضيفا أن هذا الموضوع قيد البحث. وأشار السفير إلى أن بلاده تستعد لإصدار بيان بشأن حادث إسقاط الطائرة.

وكانت قد تعهدت تركيا، بمساعدة أذربيجان، أزمة إقليم ناغورني قره باغ الذي يشهد معارك عنيفة بين باكو والانفصاليين المدعومين من أرمينيا.

وقد دعت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، تركيا للعمل على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، قالت إن القتال استمر طيلة الليلة الماضية في إقليم ناغورني كاراباخ.

وهاجمت أذربيجان، فجر يوم الأحد، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.