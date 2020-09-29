نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمدة 3 أيام.. البحرين تُنكس الأعلام لوفاة أمير الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الديوان الملكي لوفاة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وأصدر ملك البحرين بيانا أفاد فيه :"بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي . صدق الله العظيم".

وتابع البيان:"ينعي ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وقد كان رحمه الله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل صباح المالكه الكرام وشعب الكويت العزيز".

وأضاف:"إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبناءً على أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فقد تقرر إعلان الحداد على روح الفقيد الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاث أيام.