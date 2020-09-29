نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين تعلن الحداد لوفاة أمير الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اليوم الثلاثاء إعلان الحداد وتنكيس الأعلام لوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الرئيس:"إن فلسطين خسرت برحيله قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية عزَّ نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة".

وأضاف :"أن فقداننا لهذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا هو خسارة كبيرة، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة".

وتمنى الرئيس للراحل الرحمة والمغفرة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في بيان رسمي، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

وذكرت صحيفة القبس، أن تلفزيون الكويت بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

هذا وكان قد فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل وفاته، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب الأمير".