عاجل .. وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت

وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 ميلادياً، حيث انتشر الخبر اليوم علي تويتر إحدي أشهر مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة، وتداوله النشطاء بتويته تأكد وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، كما أعلن ديوان الأمير الكويتي عن وفاته مما أفاد ذلك بتأكيد الخبر.

نشر ديوان الأمير في الكويت بيان رسمي هام اليوم الثلاثاء عن صحة نبأ وفاة الأمير الشخ صباح الأحمد الصباح البالغ من العمر حوالي 83 سنة، حيث توالي منصب أمير الكويت في اليوم السابع من شهر نوفمبر من عام 2006 ميلادياً أي منذ 14 عاماً، وقد بايعه مجلس الأمة بالإجماع في اليوم العشرين من شهر نوفمبر من عام 2006 ميلادياً وقد أقسم علي اليمين الدستوري في اليوم نفسه 20 من شهر نوفمبر 2006 م.

ولد الشيخ صباح الأحمد الصباح في السادس عشر من شهر يونيو في عام 1929 ميلادياً، في مدينة الجهراء التابعة للعاصمة الكويتية في دولة الكويت، وقد تولي منصب أمير الوقت في عام 2006 م من الأمير سعد العبد الله والذي تنازل عن الحكم بسبب حالته الصحية.

بيان هام من ديوان الأمير الملكي اليوم

قد انتشرت الشائعات الكاذبة والروائج المضللة في الأيام الماضية عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وقد نفي الديوان الأميري الكويتي ذلك الخبر في صباح اليوم الثلاثاء، وقد طالب الجميع من المواطنين الكويتين بضرورة تحقق المصادر الرسمية من ذلك الأخبار التي انتشرت وتفيد بوفاة الأمير صباح والتأكد من أن الخبر صحيح أم مزيف.

وقد أكد الديوان الأميري الكويتي منذ قليل في يوم الثلاثاء بتاريخ 29 من شهر سبتمبر عام 2020 ميلادياً بإصدار بيان رسمي هام يأكد فيه وفاة الأمير صباح الأحمد جابر المبارك الصباح بعد أن قام بنفي ذلك النبأ في صباح اليوم الثلاثاء.

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأمير الصباح رحمة الله عليه

أصدر الديوان الأميري في دولة الكويت بيان رسمي هام ذكر في نبأ وفاة الأمير صباح الأحمد الصباح عن عمر ينهز عن 83 عاماً، وقد نشر الديون في وقت سابق عن توجه الأمير الي الولايات المتحدة من أجل تلقيه العلاج وقد قام بإجراء عملية جراحيه في الكويت قبل سفره للولايات المتحدة الأمريكية.