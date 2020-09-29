عاجل وفاة أمير الكويت “الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عام

توفي منذ قليل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأمير الكويتي عن عمر يناهز 91 عام أثر وعكة صحية فقد خضع بالفعل للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية التي توفي بها صباح اليوم، منذ شهر يوليو الماضي، وهذا ما قام بإعلانه الديوان الأميري في صباح اليوم في بيان له قد بث في التلفزيون الحكومي بتصريح من وزير شؤون الديوان الشيخ جراح الصباح ونعى الشعب الكويتي ببالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، وبعد الإعلان قطع التلفزيون الكويتي بثه وبدأ في بث القرآن الكريم.رحلة علاج الأمير الكويتي الشيح صباح الأحمد
قد سافر صاحب السمو في 23 يوليو الماضي، من أجل استكمال العلاج، بعد أن خضع لإجراء عملية جراحية قد حققت نجاح كبير بالكويت، على حسب ما صدر عن الديوان الأميري ولكن لن يقم حتى الآن بتحديد ما هي العملية التي خضع لها الأمير.
وقد أعلن يوم 18 يوليو وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ على جراح بأن صاحب السمو قد دخل للمستشفى للقيام ببعض الفحوصات الطبية، وباليوم الثاني أعلن عن القيام بعملية جراحية للأمير الكويتي، وانتهت بالنجاح والتوفيق.
كما أن الحكومة الكويتية قد أعلنت في صباح اليوم أن عدم تصديق ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الهشتاج المتصدر باسم الشيخ صباح الأحمد على موقع تويتر، ودعا طارق المزرم رئيس التواصل الحكومي عمد الجري وراء الشائعات دون أي مصدر رسمي ولكن منذ قليل تم تأكيد الخبر من قبل الديوان الأميري نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته الواسعة.
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