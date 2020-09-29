وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد عن عمر يناهز 91 عاما

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أعلن الديوان الأميري خبر وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز 91 عام وقد وضح الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الثلاثاء عما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه يجب أخذ المعلومات من مصادر موثوق منها.

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ على الجراح الصباح في بيان تم بثه عبر التليفزيون الكويتي وفاة الشيخ والذي كان يعالج في الولايات المتحدة منذ شهر يوليو الماضي.

وقد تم الإعلان في 18 يوليو أن الشيخ صباح الأحمد قد دخل المستشفي ليقوم ببعض الفحوصات وفي اليوم التالي إعلان الديون عن إجراء عملية جراحية لأمير الكويت.

وبعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في التلفزيون الكويتي تم انقطاع البرامج المعتادة ليذيع آيات من القرآن.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه كان الأمير الخامس عشر لدولة الكويت وكان الخامس بعد أن استقلت بلدة عام 1961.

وقد دخل الشيخ صباح الأحمد في العمل السياسي والمجال الخاص بالشأن العام عام 1954.

وكان ذلك قبل أن يتولى الشيخ صباح الأحمد وزارة الخارجية في عام 1963 إلي عام 1991.

أما في عام 1992 قد تولى منصب نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب وزارة الخارجية.

وقد شغل أيضاً منصب وزير الأعلام لفترات مختلفة حتي أصبح وزير الكويت في عام 2003.

وأصبح أمير الكويت في يناير 2006.

وفي نفس الشهر تم مبايعته من قبل أعضاء مجلس الأمة بالإجماع وكان بذلك الأمير الثالث الذي يقوم بأداء اليمين الدستوري أمام مجلس الأمة بتاريخ الكويت وهذا يدل على مكانته ومجهوداته وسياسته في تنظيم الدولة والديمقراطية وأخذ الآراء المختلفة دون تردد فلذلك تم اختياره.

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بعمر يناهز 91 عاماً:نبذة عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد: