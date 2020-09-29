واشنطن: الميليشيات المدعومة من إيران العائق الأكبر أمام استقرار العراق

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، غضب الولايات المتحدة إزاء الهجوم الصاروخى الذى استهدف مطار بغداد أمس الإثنين، وأسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 4 آخرين.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تحث السلطات العراقية على التحرك فورًا لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس: "أكدنا من قبل أن أعمال الميليشيات الخارجة على القانون والمدعومة من إيران تظل هى العائق الأكبر أمام الاستقرار بالعراق".

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