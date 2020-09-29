الخارجية الأمريكية تعلق على الهجوم الصاروخي في بغداد



أعربت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن امتعاض واشنطن إثر الهجوم الصاروخي الذي وقع ببغداد وأسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "أكدنا من قبل أن أعمال المليشيات الخارجة على القانون والمدعومة من إيران تظل هي العائق الأكبر أمام الاستقرار بالعراق".

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وأضافت الخارجية أن واشنطن تحث السلطات العراقية على التحرك فورا لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

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