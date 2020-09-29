وزير خارجية السعودية ينعى أمير الكويت: كرس حياته لخدمة وطنه والأمتين الإسلامية والعربية

قدم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تعزيته في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معتبرًا إن الأمير قد كرس حياته لخدمة وطنه والأمتين الإسلامية والعربية.

وأكد وزير الخارجية السعودي إنه بوفاة الشيخ صباح "فقدنا قائدا حكيما" .

بينما اعتبر مجلس التعاون الخليجي، إن للشيخ صباح محبة صادقة ومكانة كبيرة في القلوب، مشيرًا بذلك إلى عظم رحيل الأمير.

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح الصباح، في بيان بثه تلفزيون الكويت، وفاة الأمير الذي كان يعالج في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي.

وكان التلفزيون الكويتي قطع في وقت سابق، برامجه المعتادة ليذيع آيات من القرآن.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961.