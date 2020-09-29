الأمين العام للأمم المتحدة ناعيا أمير الكويت: كان رمزا للحكمة والكرم ورجل سلام

نعى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي وافته المنية في وقت سابق من اليوم.
وأعرب جوتيريش عن تعازيه بوفاة الشيخ صباح قائلًا: "إن الأمير كان رمزًا للحكمة والكرم، ورجل سلام، وبانيًا للجسور"، وفقًا لوكالة "رويترز".
ورحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء قائد العمل الإنساني أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عاما، بعد رحلة حياة مليئة بالعطاء والإنجازات، ليبقى الشيخ صباح الأحمد خالدا ليس فقط في قلوب الكويتيين، لكن أيضا في قلوب العرب والعالم أجمع بشكل عام، وفي قلوب المصريين بشكل خاص، نظرا للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.
وولد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، الأمير الخامس عشر للكويت، والخامس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، في مدينة الجهراء شمال غرب الكويت العاصمة، في 16 يونيو 1929؛ حيث كانت الجهراء حينئذ قرية زراعية، وعاش طفولته في كنف أخواله "آل العيّار"، الذين يُعدّون من كبريات الأسر الكويتية في تلك المنطقة، هو الابن الرابع لأحمد الجابر الصباح من منيرة العثمان السعيد العيّار، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية.
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