الأمين العام للأمم المتحدة ناعيا أمير الكويت: كان رمزا للحكمة والكرم ورجل سلام

نعى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي وافته المنية في وقت سابق من اليوم.

وأعرب جوتيريش عن تعازيه بوفاة الشيخ صباح قائلًا: "إن الأمير كان رمزًا للحكمة والكرم، ورجل سلام، وبانيًا للجسور"، وفقًا لوكالة "رويترز".