أذربيجان تستخدم صواريخ إسرائيلية الصنع ضد أرمينيا في قره باج.. صور

أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الأذربيجاني يستخدم صواريخ إسرائيلية في حربه ضد نظيره الأرميني في إقليم قره باج المتنازع عليه.

وقالت القناة إن شظايا الصواريخ التي سقطت على القرى في قره باج، تدل على أن الجيش الأذربيجاني يستخدم سلاحا من صنع إسرائيل وبشكل واسع في المعركة، حيث انتشرت صور عبر مواقع التواصل لشظايا الصواريخ وعليها كتابات باللغة العبرية.

وكانت إسرائيل، قد باعت لدولة أذربيجان خلال العشر سنوات الماضية العديد من الأسلحة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، حيث شملت صفقات السلاح بين البلدين، صواريخ وطائرات بدون طيار.

وفي مايو 2018، زار وفد أذربيجاني رسمي تل أبيب، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، حيث أشارت التقارير حينها إلى تطور في علاقات إسرائيل بـ"دولة إسلامية" أخرى، وهي أذربيجان الدولة المجاورة لإيران، وأن الزيارة تمت "بعيدا عن الأضواء".

ويستمر القتال بين أذربيجان وأرمينيا، منذ 3 أيام، على إقليم قره باج المتنازع عليه، وسط دعوات دولية بوقف إطلاق النار وضبط النفس والجلوس على طاولة المفاوضات لحل الأزمة.