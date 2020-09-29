وفاة أمير الكويت .. مجلس الوزراء الكويتي يعلن الحداد الرسمي 40 يومًا

بعدما عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعًا طارئًا قبل قليل بعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفق ما ذكرت صحف كويتية.

أعلن مجلس الوزراء الكويتي الحداد الرسمي لمدة 40 يوما ، مؤكدًا، إن الشيخ صباح الأحمد توفي بالولايات المتحدة في الرابعة بعد الظهر بتوقيت الكويت.

قال المجلس، إنه جرى إعلان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميرا لدولة الكويت، خليفة للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي، إن أمير الكويت دعم القضايا العربية والإسلامية وأسس مدرسة للعمل السياسي.

ونعى مجلس الوزراء الكويتي للشعب والأمتين العربية والإسلامية وفاة أمير الكويت.

وسبق إن أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح الصباح، في بيان بثه تلفزيون الكويت، وفاة الأمير الذي كان يعالج في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.