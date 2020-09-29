نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي ينعي أمير الكويت في المقال التالي
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الأمة العربية فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله زعيمًا وقائدًا مخلصًا للكويت وللأمة العربية والإسلامية لما كان يتمتع به من رؤية حكيمة تجسدت في الأعمال التي قام بها طوال فترة حياته، حيث لم يدخر الفقيد جهدًا في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وجمع كلمتها وتوحيد صفها انطلاقًا من إيمانه العميق بضرورة التضامن العربي وتضافر الجهود بين أبناء الأمة العربية للمساهمة في إعلاء شأنها ورفع مكانتها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي وتضامنه مع قيادة وشعب الكويت الشقيقة في هذا المصاب الجلل وفي هذا الظروف الدقيقة التي تمر بها، معربًا عن ثقته في مواصلة قيادة دولة الكويت المسيرة المباركة التي قادها الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله نحو تحقيق التقدم والازدهار والنهضة لدولة وشعب الكويت الشقيق.
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