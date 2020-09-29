نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والشعب السعودي ينعي الفقيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد منذ ساعات قليلة كما أعلن الديوان الملكي، ومن المعروف أن أمير الكويت ولد في 16 يونيو عام 1929 ميلادية، ودخل المدرسة المباركية ، ثم أوفده إلي بعض الدول الأجنبية للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في العمل , وقد قام التليفزيون الكويتي منذ قليل بقطع بث الإعلانات قبل أعلان خبر الوفاة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتم بث أيات من القران الكريم ، وقد قام الديوان الملكي الكويتي بالإعلان علي قنوات التليفزيون ببيان نصة كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ” صدق الله العظيم ،ببالغ الحزن والأسي ينعي الديوان الأميري الشعب الكويتي و الأمتين العربية والإسلامية وجميع شعوب العالم الصديقة في وفاة المغفور له بإذن الله ، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلي جوار ربه, داعيين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

تعرض الأمير إلي وعكة صحية في عام 2019 الماضي وعلي اثرها قام برحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية واستمر علاجه في الولايات لمدة 6 أسابيع وفي خلال الفترة الماضية قد تم إلغاء لقاء مع الرئيس الأمريكي دونا لد ترامب بسبب وضعه الصحي الغير مستقر ، وفي خلال الفترة السابقة قد قامت الكويت بالإعلان عن نقل صلاحيات حكم دولة الكويت إلي ولي عهده , نواف الأحمد الجابر الصباح إثر دخول أمير الكويت إلي المستشفي في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحه خضع لها الأمير في الكويت.

وفاة أمير الكويت والشعب السعودي يشارك الشعب الكويتي أحزانه

أكد سمو الملك خادم الحرمين الشريفين السلطان سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله علي أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون شعب الكويت أحزانهم ويدعون من الله عزو جل علي أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي بالصبر والسلوان.في هذا المصاب.