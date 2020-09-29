الحريري يؤكد أنه غير مرشح لتشكيل الحكومة اللبنانية

دوت الخليج :- أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، أنه غير مرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي للحريري، اليوم الأحد، ردا على ما جرى تداوله إعلاميا في غضون الساعات الماضية من كونه في صدارة المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء: "عطفا على ما يتم تداوله إعلاميا، يؤكد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان".

المصدر: وكالات