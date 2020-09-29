أخبار اليمن : 133 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

133 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الأرتباط والتنسيق اليوم استمرار خروقات قوى العدوان لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، والتي بلغت 133 خرقاً خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وأوضح المصدر ان هذه الخروقات من بينها زحف على الدريهمي، وتحليق طائرة حربية في اجواء حيس.

وأشار المصدر إلى ان الخروقات شملت تحليق لسبع طائرات تجسسية في اجواء التحيتا والجبلية والفازة، وغارة لطيران تجسسي مقاتل على الجبلية.

ولفت إلى ان قوى العدوان بالحديدة ارتكبت ايضا ٢٣ خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ١١٩ صاروخ وقذيفة و ١٠١ خرق بالأعيرة النارية المختلفة.