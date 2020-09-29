"الظاهرة الزراعية" تفوز بمناقصة توريد القمح لصالح الأردن

أعلنت "شركة الظاهرة الزراعية"، إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في المجال الزراعي، فوزها بمناقصة توريد 120 ألف طن من قمح الطحين لصالح وزارة الصناعة و التجارة و التموين الأردنية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إنه سيتم شحن الكمية كاملة خلال شهر ديسمبر المقبل بسعر 257.90 دولار للطن بعد منافسة مع عدد من كبريات الشركات العالمية مثل شركتي أمير وبا وأستون.
جدير بالذكر أن شركة الظاهرة متخصصة في زراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية مثل الأرز والدقيق و الفاكهة و الخضار.
وحققت منذ تأسيسها ازدهارا مميزا معتمدة على استراتيجية فعالة للاستثمار الأجنبي تجلت في سلسلة من عمليات الاستحواذ و الشراكة مع منتجي الأغذية والأعلاف حول العالم.
وتستحوذ أعمال إنتاج الحبوب و الاتجار بها على حصة كبيرة من أعمال الشركة ضمن قسم الأغذية.
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