مصر تحتفل بتدشين الغواصة الألمانية "الرابعة"

احتفلت القوات البحرية المصرية، الثلاثاء، بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز "209 / 1400" ألمانية الصنع، التي ستنضم قريبا إلى ترسانة القوات البحرية.

وتعد هذه الغواصة الأخيرة ضمن 4 غواصات ألمانية، انضمت 3 منها للخدمة بالقوات البحرية طبقا لبرنامج زمني محدد.

وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات في توقيتات قياسية، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات.

وقال الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية خلال كلمة نشرتها صفحة المتحدث العسكري الرسمية على "فيسبوك"، إن "مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة"

وأضاف المسؤول العسكري البارز: "مصر كان لها السبق في دخول سلاح الغواصات كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا".

كما أشار حسن إلى "الجهد المضني الذى تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية التي تليق به، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيالاً من الأطقم العاملة مستقبلا".

وأضاف: "هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذا لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، وللحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط".