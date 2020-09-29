قال رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين عسكريين كبارًا من تركيا موجودون فى أذربيجان لتوجيه العمليات العسكرية، حسبما نقلت وكالات أنباء روسية.





ودعا باشينيان المجتمع الدولى إلى إدانة عدوان أذربيجان وتركيا، قائلا إن "وجود الشعب الأرمينى مهدد". وأضاف أن الأجواء ليست مناسبة لإجراء محادثات مع أذربيجان بينما العمليات العسكرية دائرة فى ناغورنى قره باغ. وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أكدت فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن طائرة تركية من طراز "إف-16" تمكنت من إسقاط إحدى طائراتها من طراز "سوخوى 25". وتعمل تركيا على إذكاء النار بين أرمينيا وأذربيجان، بإعلانها دعم أذربيجان بكل ما لديها من إمكانيات، وسط تصاعد الاشتباكات بين باكو والقوات الانفصالية فى قره باغ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء أرمينيا : عسكريون أتراك يديرون الحرب ضدنا من أذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.