رحيل عميد الدبلوماسية الكويتية.. صباح الأحمد: رجل السلام الأول

أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعدما وافته المنية اليوم في الولايات المتحدة، ليترك الأمير بصمة كبيرة على السياسة الكويتية، جعلته بحق مهندسها خلال السنوات الماضية، متعبًا سياية لم الشمل والحوار داخل دول مجلس التعاون الخليجي والمحيط العربي، وفق ما عبر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وذكر تقرير الوكالة، إن الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، وصف بـ"مهندس" سياسة الكويت الخارجية و"عميد الدبلوماسية" و"حكيم العرب"، من قبل وسائل الإعلام.

ولكن هذا لم يأتي من فراغ، حيث اتبع الأمير الراحل سياسة دبلوماسية مستقلة، أبعدت بلاده عن الكثير من النزاعات والتوترات الإقليمية.

كما لعب دور الوسيط بين الفرقاء في أزمات مختلفة هزت المنطقة.

أما داخليا، قام بترسيخ سلطته بيد من حديد عقب أربعة عقود على رأس الدبلوماسية الكويتية.

توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء عن 91 عاما من العمر.

وعاش الأمير أخطر أزمات بلاده والمنطقة، وخط مسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات جعلته يلقب بـ"عميد الدبلوماسية" و"حكيم العرب".

وصل الأمير صباح إلى سدة الحكم في بداية عام 2006 بعدما صوّت البرلمان المنتخب لصالح إعفاء الشيخ سعد من مهامه، بعد أيام فقط من تعيينه أميرا للبلاد بسبب مخاوف على وضعه الصحي، وتسليم السلطة للحكومة برئاسة الشيخ صباح الذي اختير أميرا فيما بعد.

تولى الشيخ صباح وزارة الخارجية الكويتية لسنوات طويلة، وقد عرف خلال فترة عمله في الوزارة بكونه وسيطا موثوقا من قبل الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.

والشيخ صباح، الأمير الـ15 للكويت، وساعد بلاده على تخطي تبعات غزو العراق، وانهيار الأسواق العالمية، والأزمات المتلاحقة داخل مجلس الأمة الكويتي والحكومة وبين أبناء بلاده.

اتّبع الشيخ صباح سياسة مستقلة، ما ساعد على تحصين سمعته الإقليمية وصقلها، رغم الأزمات في بلاده. ووصفته وسائل إعلام بـ"عميد الدبلوماسية" و"حكيم العرب".

ظل الأمير منخرطا إلى حد كبير بالأعمال اليومية وبالسياسة الاقليمية والدولية، وقد حضر في نهاية مايو 2019 ثلاث قمم خليجية وعربية إسلامية في مكة استمرت أعمال كل منها حتى ساعات الصباح.

ودعا خلال هذه القمم إلى نزع فتيل الأزمات الإقليمية، وخفض التصعيد في الخليج بينما كانت التوترات تزداد بين إيران والولايات المتحدة وتوحي بحرب قريبة، داعيا إلى أن "نعمل بكل ما نملك ونسعى إلى احتواء ذلك التصعيد".

خلال سنوات حكمه، عاشت الكويت استقرار ماليا كبيرا مع تجاوز ثروة الصندوق السيادي 600 مليار دولار.

وفي الأشهر الأخيرة من حياته، قاد الأمير جهود بلاده لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكانت الكويت من أولى دول الخليج التي اتخذت إجراءات إغلاق صارمة لمنع انتشار الوباء الذي أصاب أكثر من مئة ألف من سكان البلاد وتسبب بأكثر من 600 حالة وفاة.