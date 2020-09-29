هاجم رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، تركيا لتدخلها في الحرب بين بلاده وأذربيجان.
وطالب باشينيان خلال لقاء ببرنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا-1" المجتمع الدولي بإدانة ممارسات أذربيجان وتركيا في إقليم قره باج ومطالبة أنقرة بمغادرة منطقة جنوب القوقاز.
وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يدين بحزم التصرفات العدوانية وعدوان أذربيجان، وأن يطالب بأن تخرج تركيا من هذه المنطقة عموما، لأن وجود تركيا العسكري في جنوب القوقاز لا يبشر بالخير".
وأعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية، برئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، لبحث الصراع المسلحة بين أذربيجان وأرمينيا على تبعية إقليم قره باج.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "بناء على مبادرة الجانب الأرميني، تم إجراء محادثة تليفونية بين رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان"، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الأرميني يشن هجومًا على تركيا ويطالبها بالخروج من جنوب القوقاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.