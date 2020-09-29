كريم رهييب من الصيدلية معجزه لتبيض الجسم والاماكن الحساسة وتحت الابط يحمل كريم بانثيول الكثير من الفوائد للمنطقة الحساسة، حيث أنه من أفضل الكريمات الطبية الخاصة بتفتيح البشرة، وأيضاً مذهل في التخلص من تشققات القدم لاحتوائه على فيتامين بـ5، يساهم في مرونة الجلد، ويوجد له نوعان واحد منه يحتوي على مركب الكورتيزون وخاص بعلاج التهابات الجلد، والنوع الثاني خالي من مركب الكرتيزون، ويتم استخدامه لترطيب الجلد وتفتيح البشرة تحت الإبطين والمنطقة الحساسة، ونحن اليوم سوف نوضح لكم طريقة استخدام الكريم وما هي فوائده الفعالة تابعينا.

يستخدم في التخلص من حروق الجلد.

يقضي على مشكلة انتفاخ البطن، لأنه يساعد على طرد الغازات.

يقلل من الشعور بالحكة وتقشير الجلد بشكل جيد للقضاء على بقايا الجلد الميت المتراكمة بالمسام.

يستخدم للشعر لأنه يزيد من رطوبته ويقلل تقصفه.

يتم استخدامه في علاج التهاب المفاصل التي نتعرض لها وبالأخص بعد الولادة.

التخلص من مشكلة تشقق الكعبين.

يحفز التئام الجروح بشكل أسرع.

يتم تنظيف المنطقة الحساسة بشكل جيد من الأمام للخلف ولا يتم القيام بالعكس، لكي تكافح انتشار البكتيريا.

ويتم تنظيفها بالماء الدافئ وليس العكس.

تطبيق طبقة رقيقة من الكريم على المنطقة الحساسة، من أجل ترطيبها ومنع الجفاف وتشققات الجلد، وتفتيح اسمرار الجلد بطريقة فعالة وفي وقت قصير سوف تلاحظين الفرق عند المداومة على استخدامه، ولا ينتج عنه أي حساسية.