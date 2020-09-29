أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عمر الحكمي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عمر يحيى الحكمي، بعد حياة حافلة بالعمل الوطني والاجتماعي.
وأعرب الأمين العام عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأولاد الفقيد القاضي صدام عمر الحكمي، ومروان، وزكريا، وبقية أفراد الأسرة وآل الحكمي جميعا بهذا المصاب الأليم.
وأشاد أمين عام المؤتمر، في برقيته بمناقب الفقيد وأعماله الجليلة حيث كان من الشخصيات الاجتماعية التي سخرت حياتها لفعل الخير والصلح بين الناس وتكريس التآخي بين ابناء المجتمع في منطقة بني عمارة مديرية الخبت محافظة المحويت.
وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عمر الحكمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.