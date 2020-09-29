الملك سلمان للشيخ نواف: المملكة تقف مع الكويت

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، وقوف المملكة مع الكويت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين مع الشيخ نواف، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال العاهل السعودي خلال الاتصال: "لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزي أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف: "رحل - رحمه الله - بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته".

وعبر الملك سلمان عن تهنئته للشيخ نواف الأحمد الصباح بتوليه مقاليد الحكم في الكويت "سائلا الله أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة الكويت وشعبها، مؤكدا وقوف المملكة مع الكويت".

وفي أعقاب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ذكر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن الشيخ نواف سيؤدي اليمين الدستورية، الأربعاء، الساعة 11 صباحا.