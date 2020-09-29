ترامب ناعيا أمير الكويت: كان صديقا وشريكا

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب "العربية"، أعرب الرئيس الأمريكي عن تعازيه للأسرة الاميرية والشعب الكويتي قي وفاة أمير البلاد.

وقال ترامب إن الشيخ صباح كان شريكا وصديقا للولايات المتحدة.

وتوفي أمير الكويت الشيخ الصباح الاحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عند عمر ناهز 91 عاما.

وعقب إعلان خبر الوفاة، بدأ القناة الرسمية الكويتية بوقف بث برامجها وبث قراءة للقرآن الكريم.

واعلن الديوان الأميري وفاة أمير البلاد في بيان جاء فيه:"ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج.