الديوان الأميري الكويتي: جثمان الشيخ صباح الأحمد يصل البلاد غدا

أعلن الديوان الأميري الكويتي مساء اليوم الثلاثاء، وصول جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى أرض الوطن يوم غد الأربعاء، قادما من الولايات المتحدة.

وقالت مصادر مطلعة - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت- إنه سيرافق الجثمان نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والذي كان مرافقا للأمير الراحل في رحلته العلاجية بالولايات المتحدة.

وأضافت المصادر أنه سيتم الصلاة على جثمان أمير الكويت الراحل داخل أحد المساجد الأميرية الكبرى بالكويت، بحضور عدد من زعماء ورؤساء العالم وممثليهم.

وكان وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، قد أعلن عصر اليوم، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة؛ لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له.