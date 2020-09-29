نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعود السمكة ناعيًا أمير الكويت: خسارة لا تعوض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الكاتب الكويتي سعودي السمكة، أمير الكويت صباح الأحمد، قائلًا: " كان بارعًا في حل الأزمات والمشاكل السياسية في العالمين العربي والإسلامي، وكان يمتلك بصيرة كبيرة لكل قضايا العرب".

وتابع "الأحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الأمير الراحل رفع من قدرة الكويت على كافة الاصعدة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الكويت قفزت قفزات استثنائية خلال فترة حكمه.

وتابع أن رحيله صباح الأحمد خسارة لا تعوض، وعزانا الوحيد هو انتقال السلطة لشقيقه الأمير نواف الذي يملك مواصفات فريدة من مواصفات الامير الراحل.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا عبر صفحته الرسمية جاء فيه: " تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

وأضاف: "إن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".

وتابع،: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخًا وصديقًا عزيزًا، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.

