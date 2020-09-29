أخبار اليمن : غارات على 3 محافظات وقصف للأحياء بالحديدة

غارات على 3 محافظات وقصف للأحياء بالحديدة
شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات جوية على مأرب والجوف وصعدة، فيما جدد المرتزقة قصف المنازل والأحياء السكنية بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان استهدف بـ6 غارات مديرية رحبة، وغارتين مديرية مدغل في مارب.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي 3 غارات على منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف، و3 غارات على منطقة الكسارة بالجوف، و3 غارات على مديرية الظاهر في صعدة، وغارة على منطقة الحماد بنجران.
وأفاد المصدر بأن قوى العدوان قصفت بالسلاح الثقيل والمتوسط الأحياء السكنية في مديرية الدريهمي بالحديدة، ما أدى إلى احتراق عدد من منازل المواطنين.
ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفت بالصواريخ الكاتيوشا حارة الضبياني وأماكن أخرى في شارع الـ50، خلفت اضراراً كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.
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