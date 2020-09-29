بومبيو: أمريكا تؤيد بشدة الحوار بين اليونان وتركيا 

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أعقاب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بجزيرة كريت، إن الولايات المتحدة تدعم بقوة الحوار بين اليونان وتركيا.
ويقوم بومبيو بزيارة لليونان تستغرق يومين مع احتدام التوترات في المنطقة حول موارد الطاقة.
واتفقت اليونان وتركيا، البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي اللذان يختلفان حول مجموعة من القضايا، على استئناف المحادثات الاستكشافية حول مطالب السيادة البحرية المتعارضة بينهما بعد أسابيع من القلق والتوتر.
وقال بومبيو "يحدونا الأمل في أن تتواصل هذه المحادثات بطريقة جادة".
وكان بومبيو، قال في مقابلة مع وكالة "أثينا" للأنباء، إن الاهتمام الأمريكي المتزايد بمنطقة شمال اليونان مرتبط بأهميتها الجيواستراتيجية وبتنويع مصادر الطاقة في أوروبا، إذ أن هدف سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوروبا هو جعلها مستقلة عن روسيا و"غازبروم".
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