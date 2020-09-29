اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والأمير الجديد لدولة الكويت.. تفاصيل

أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بأمير دولة الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وعبر بن سلمان خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته في الشيخ صباح سائلًا المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للفقيد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، أعرب، أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لولي العهد وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سيؤدي اليمين الدستوري أمام المجلس غدًا.