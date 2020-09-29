وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور أمير الكويت الراحل في نشر الرخاء والسلام بالخليج

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إنه التقى قبل قليل بالشيخ نواف ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، وفقًا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.
وأضاف "استمعنا لتوجيهات سموه وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقًا لنص المادة 60 من الدستور".
وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعًا طارئًا قبل قليل بعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعلن خلاله الحداد الرسمي لمدة 40 يوما ، مؤكدًا أن الشيخ صباح الأحمد توفي بالولايات المتحدة في الرابعة بعد الظهر بتوقيت الكويت.
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