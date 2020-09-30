فرنسا تسجل 8 آلاف إصابة و85 وفاة جديدة بكورونا

وأشارت بيانات الوزارة التى نشرتها اليوم الثلاثاء، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن إجمالى عدد الإصابات بكورونا فى البلاد وصل إلى 550 ألفا و690 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 31893 حالة.
ونقل 6500 مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفيات حتى يوم الثلاثاء، بمن فيهم 85 مصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغ عدد المصابين بحالة خطيرة 1204، مرتفعا بواقع 40 شخصا منذ يوم الاثنين.
وكانت فرنسا قد سجلت 4070 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة أمس الاثنين.
وكثفت الحكومة الفرنسية جهودها فى الفترة الأخيرة لمنع انتشار الفيروس، وذلك بهدف تفادى إعادة فرض إجراءات الإغلاق الصارمة فى البلاد، والتى تم رفعها منذ 11 مايو الماضى.
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