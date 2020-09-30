وزير الديوان الأميري الكويتي: مراسم دفن جثمان فقيد الوطن مقتصرة على الأقرباء فقط

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن مراسم دفن فقيد الوطن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستقتصر على أقربائه فقط، امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.
وأضاف الشيخ الجراح - في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن مساء اليوم، وصول جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الوطن يوم غد الأربعاء، قادمًا من الولايات المتحدة.
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