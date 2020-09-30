رئيس وزراء أرمينيا: خطوة تركية في أذربيجان تستوجب عقابا دوليا

كشف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ما قامت به تركيا خلال الساعات الماضية، من إتباع عاداتها في خرق المحاذير الدولية، ودعم أذربيجان بشكل غير مشروع وفق ما أفادت به صحف روسية.

قال باشينيان، إن مسؤولين عسكريين كبارا من تركيا موجودون في أذربيجان لتوجيه العمليات العسكرية في إقليم ناجورني كاراباخ.

ودعا باشينيان المجتمع الدولي إلى إدانة ما سماه "عدوان أذربيجان وتركيا"، قائلا إن وجود الشعب الأرميني مهدد.

وأضاف أن الأجواء ليست مناسبة لإجراء محادثات مع أذربيجان، بينما العمليات العسكرية دائرة في ناجورن كراباخ، بين أذربيجان التي تدعمها أنقرة وأرمينيا.

ولليوم الرابع، تخوض القوات في ناجورنو كاراباخ المدعومة من أرمينيا، و أذربيجان، معارك عنيفة في المنطقة.

وتطالب أذربيجان باستعادة السيطرة على كاراباخ، الإقليم الجبلي ذي الغالبية الأرمنية، والذي لم يعترف المجتمع الدولي، ولا حتى أرمينيا، بانفصاله عن باكو عام 1991.