بسبب "التفاصيل الخاصة".. ميغان تخسر الجولة القضائية الأولى

خسرت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، أحدث جولة في دعوى انتهاك الخصوصية التي أقامتها ضد صحيفة شعبية بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء، أن بوسع الصحيفة تعديل القضية بضم تفاصيل من سيرة ذاتية نُشرت مؤخرا إلى أوراق الدعوى.
وتقاضي ميغان، زوجة الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث، دار نشر "أسوشيتد نيوز بيبرز" بشأن مقالات نُشرت العام الماضي في صحيفة "ميل أون صنداي" شملت أجزاء من خطاب بخط اليد أرسلته إلى أبيها توماس ماركل، البعيد عنها، في أغسطس 2018.
وقبل بدء المحاكمة العام المقبل طلبت صحيفة "ميل" الإذن بتعديل القضية بحجة أن ميغان وهاري تعاونا في إصدار سيرة ذاتية عنهما بعنوان (العثور على الحرية) نُشرت في أغسطس.
وقال محامو الصحيفة إن هذا يبين أن ميغان تعمدت أن تخرج بعض التفاصيل الخاصة للعلن، بما فيها مضمون الخطاب.
وقال القاضية فرانشيسكا كاي إنه رغم عدم اطلاعها على مدى قوة حجة الصحيفة فإنه لا يمكن القول إن التعديلات "حقيقة لا مراء فيها أو محض خيال".
ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة في 11 يناير، وتستمر ما بين 7 إلى 10 أيام.
ويعيش الزوجان هاري وميغان حاليا في كاليفورنيا بعدما تخليا عن مهامهما الملكية في مارس.
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