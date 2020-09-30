وزير الدفاع الروسى يكشف وجهة مسلحى داعش بعد هزيمتهم فى سوريا والعراق

وقال شويجو بحسب "سبوتنيك" : "تمت تصفية 865 من قادة العصابات وأكثر من 133 ألف مسلح، من بينهم 4500 مقاتل من الاتحاد الروسى ودول رابطة الدول المستقلة".

وأضاف وزير الدفاع الروسى: "تنظيم "داعش" الإرهابى لم يعد موجودا فى سوريا، ولم يدخل إلى روسيا إرهابى واحد".

وقال سيرجى شويجو، فى تصريحات سابقة، إن المسلحين بعد القضاء على "داعش" فى سوريا ينتقلون إلى آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

وأضاف: "من المهم أن نشير إلى أنه بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابى، ينتقل المسلحون من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى، بما فى ذلك وسط وجنوب شرق آسيا.