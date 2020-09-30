دعا مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
وجددت السعودية التأكيد على ضرورة التعامل بكل حزم حيال تجاوزات إيران النووية، معلنة تأييد المبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.
وتطرق مجلس الوزاء السعودي إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة؛ لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ 5 أعوام.
وثمن المجلس الجهود الأمنية التي أطاحت بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع في الحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات المُخبأة.
في سياق آخر، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.