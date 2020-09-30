نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الأمير أحمد الجابر الصباح ومن هو أمير الكويت المتوقع خلال الفترة القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفي أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح حيث أعلن التلفزيون الكويتي نبأ الوفاء حيث كان في معاناة مع المرض وتوفي في الولايات المتحدة الأمريكية وعم الحزن داخل دولة الكويت وجميع الدول العربية والكثير من دول العالم حيث يمتاز أمير دولة الكويت بمواقفه الإنسانية النبيلة تجاه العديد من القضايا الدولية.

خليفة الأمير صباح الأحمد وفق قانون التوارث بدولة الكويت

يعد الأمير نواف الأحمد هو الأمير المتوقع توليه منصب أمير الكويت خلفاً للأمير صباح الأحمد حيث قام الشيخ صباح بتزكية أخيه نواف لولاية العهد وبايعه مجلس الأمة على ذلك منذ أربعة عشر عاماً.

مولد الأمير نواف

ولد في مدينة الكويت في الخامس والعشرون من يونيو عام 1937 م ويعد الابن السادس للشيخ احمد جابر الصباح وهو متزوج ولديه خمسه أبناء وهم الشيخ احمد وفيصل وعبد الله وسالم والشيخة شيخة النواف.

تعليمه وحبه للعلم

تلقى تعليمه في عدة مدارس متفرقة بدولة الكويت ويعد الأمير من أكثر المشجعين على مواصلة التحصيل العلمي.

رحلته في العمل السياسي

البداية كانت عندما تولى منصب محافظ حولى في فبراير عام 1962 م واستمرت مدة توليه هذا المنصب ما يقرب من ستة عشر عاماً واستطاع خلال هذه الفترة أن يحول المحافظة إلى مدينة عريقة ذات طراز حضاري تكتظ بالكثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية.

وتولى وزارة الداخلية في مارس عام 1978 م.

تقلد منصب وزير الدفاع في يناير عام 1988م وفى هذه الفترة قام بالعديد من خطط التطوير للمعسكرات وأرسل العديد من البعثات إلى الخارج للتدريب على استعمال الآلات الحربية كالطائرات والمدرعات والمدافع.

بعد حرب تحرير الكويت تولى حقيبة الشؤون الاجتماعية وخلال هذه الفترة اصدر العديد من القرارات التي تصب في مصلحة الأرامل والأيتام والمسنين.

وفى أكتوبر من عام 94 أصبح رئيساً للحرس الوطني ويعد الأمير نواف من أبرز المساهمين في تطوير الحرس الوطني خلال هذه الفترة.

وفي يوليو من عام 2003 عاد الأمير مرة أخرى إلى وزارة الداخلية وفى أكتوبر من نفس العام صدر مرسوم من الأمير صباح الأحمد بتعيين الشيخ نائب أول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى منصب وزير الداخلية.

نقل بعض صلاحيات أمير البلاد إلى نواف الأحمد

في الثامن عشر من يوليو من العام الجاري 2020 تم نقل بعض صلاحيات أمير البلاد إلى الأمير نواف الأحمد و ذلك بعد سفر أمير الكويت صباح الأحمد إلى الولايات المتحدة لاستكمال رحلة علاجه.